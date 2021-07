Fedez spiega i motivi della rottura con Rovazzi: “Ha cercato di…” VIDEO (Di sabato 31 luglio 2021) Le divisioni e gli asti portarono il marito della Ferragni a rompere con gli amici Rovazzi e J-Ax. Da Fedez scopriamo la verità in merito. La rottura di Fedez con… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 31 luglio 2021) Le divisioni e gli asti portarono il maritoFerragni a rompere con gli amicie J-Ax. Dascopriamo la verità in merito. Ladicon… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

girlvcrush_ : Comunque qui @Fedez e @zaynmalik si mettono d’accordo di quando pubblicare qualcosa insieme tramite Gigi, sennò non si spiega - ngulacrist : @dormomorendo lo so sto morendo fedez nella puzza vaveva la coca spolverata non si spiega - LaMerlettaia : @Cri26678407Cri @wannabemozart @mircoDmirco @Fedez Gli aborti avvengono anche spontaneamente, perché la natura stes… - akhetaton11 : RT @StefanoPelaggi: Il Fatto Quotidiano sulle 'cocenti sconfitte' alle #Olimpiadi - chissà con Conte come saremmo andati meglio - contro 'R… - StefanoPelaggi : Il Fatto Quotidiano sulle 'cocenti sconfitte' alle #Olimpiadi - chissà con Conte come saremmo andati meglio - contr… -