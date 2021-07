Fedez spiega i motivi della rottura con Rovazzi: “Ha cercato di…” VIDEO (Di sabato 31 luglio 2021) Le divisioni e gli asti portarono il marito della Ferragni a rompere con gli amici Rovazzi e J-Ax. Da Fedez scopriamo la verità in merito. La rottura di Fedez con… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 31 luglio 2021) Le divisioni e gli asti portarono il maritoFerragni a rompere con gli amicie J-Ax. Dascopriamo la verità in merito. Ladicon… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

girlvcrush_ : Comunque qui @Fedez e @zaynmalik si mettono d’accordo di quando pubblicare qualcosa insieme tramite Gigi, sennò non si spiega - ngulacrist : @dormomorendo lo so sto morendo fedez nella puzza vaveva la coca spolverata non si spiega - LaMerlettaia : @Cri26678407Cri @wannabemozart @mircoDmirco @Fedez Gli aborti avvengono anche spontaneamente, perché la natura stes… - akhetaton11 : RT @StefanoPelaggi: Il Fatto Quotidiano sulle 'cocenti sconfitte' alle #Olimpiadi - chissà con Conte come saremmo andati meglio - contro 'R… - StefanoPelaggi : Il Fatto Quotidiano sulle 'cocenti sconfitte' alle #Olimpiadi - chissà con Conte come saremmo andati meglio - contr… -