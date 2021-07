Far crescere l’export del Sud, Di Maio: Al lavoro con Carfagna. A Sorrento a ottobre centinaia di investitori europei (Di sabato 31 luglio 2021) “Le Regioni del Mezzogiorno detengono ancora una quota troppo piccola nel nostro export, circa 43 miliardi nel 2020, ovvero il 10% circa dell’export italiano. La Campania, pur essendo la regione meridionale con il maggiore volume di esportazioni, il 24,7% delle esportazioni totali del Mezzogiorno, ha ancora un grande potenziale da sfruttare, che l’ultimo Rapporto Ice stima in 8 miliardi di euro. Occorre liberare questo potenziale con ulteriori strategie e strumenti mirati”. Lo afferma il ministro degli esteri Luigi Di Maio nella lettera inviata all’assemblea di Cna Campania Nord a Napoli. Nella missiva Di Maio sottolinea che “in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) “Le Regioni del Mezzogiorno detengono ancora una quota troppo piccola nel nostro export, circa 43 miliardi nel 2020, ovvero il 10% circa delitaliano. La Campania, pur essendo la regione meridionale con il maggiore volume di esportazioni, il 24,7% delle esportazioni totali del Mezzogiorno, ha ancora un grande potenziale da sfruttare, che l’ultimo Rapporto Ice stima in 8 miliardi di euro. Occorre liberare questo potenziale con ulteriori strategie e strumenti mirati”. Lo afferma il ministro degli esteri Luigi Dinella lettera inviata all’assemblea di Cna Campania Nord a Napoli. Nella missiva Disottolinea che “in ...

