F1 GP Ungheria 2021, Verstappen: “Non è quel che volevo, vediamo domani che faremo” (Di sabato 31 luglio 2021) “Difficile capire dove ho perso tempo, siamo stati dietro tutto il weekend. Non è quello che volevamo ma siamo lì, vediamo cosa riusciremo a fare domani”. Queste le parole di Max Verstappen, che scatterà dalla seconda fila nel GP di Ungheria. Il pilota olandese ha poi parlato della strategia della Red Bull: “Con la soft gli altri miglioravano mentre noi con le medie rischiavamo di non entrare. Perciò abbiamo optato per le soft per qualificarci. La differenza sta nel grip più alto, ma domani ne sapremo di più. Farà molto caldo e la gomma soft non durerà quanto la media, dunque pensiamo al ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “Difficile capire dove ho perso tempo, siamo stati dietro tutto il weekend. Non èlo che volevamo ma siamo lì,cosa riusciremo a fare”. Queste le parole di Max, che scatterà dalla seconda fila nel GP di. Il pilota olandese ha poi parlato della strategia della Red Bull: “Con la soft gli altri miglioravano mentre noi con le medie rischiavamo di non entrare. Perciò abbiamo optato per le soft per qualificarci. La differenza sta nel grip più alto, mane sapremo di più. Farà molto caldo e la gomma soft non durerà quanto la media, dunque pensiamo al ...

