Extreme E - A ottobre si correrà in Sardegna (Di sabato 31 luglio 2021) Gli effetti della pandemia di Covid-19 non hanno risparmiato neanche la Extreme E. Sono stati annullati gli appuntamenti in Brasile e in Argentina, ma la novità è che si correrà in Italia, in Sardegna. Island X Prix. L'innovativa serie dedicata agli off-road elettrici ha un chiaro obiettivo: promuovere l'elettrificazione delle auto e allo stesso tempo sensibilizzare l'opinione pubblica sull'azione distruttiva del cambiamento climatico sul pianeta. La Extreme E arriverà quindi in Italia il 23 e 24 ottobre in Sardegna: non si conosce ancora quale sarà il terreno di gara, né se ci sarà la ... Leggi su quattroruote (Di sabato 31 luglio 2021) Gli effetti della pandemia di Covid-19 non hanno risparmiato neanche laE. Sono stati annullati gli appuntamenti in Brasile e in Argentina, ma la novità è che siin Italia, in. Island X Prix. L'innovativa serie dedicata agli off-road elettrici ha un chiaro obiettivo: promuovere l'elettrificazione delle auto e allo stesso tempo sensibilizzare l'opinione pubblica sull'azione distruttiva del cambiamento climatico sul pianeta. LaE arriverà quindi in Italia il 23 e 24in: non si conosce ancora quale sarà il terreno di gara, né se ci sarà la ...

Advertising

quattroruote : La Sardegna ospiterà una tappa della Extreme E il prossimo ottobre --> - rally_timing : Extreme E sbarca in Italia: tappa in Sardegna ad ottobre #ExtremeE #RallyTime - Insideevsitalia : I super SUV di Extreme E gareggeranno anche in Italia - motorionline : #ExtremeE | Colpo di scena per il calendario 2021 dell'Extreme E: il campionato sbarca ad ottobre in Italia, e per… - Tuttipazziperi1 : La Sardegna ospiterà l'Extreme E ad ottobre -