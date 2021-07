Esclusiva: Diego Costa, il Besiktas aumenta l’offerta. Sullo sfondo Dubai e la Serie A (Di sabato 31 luglio 2021) Diego Costa e un futuro ancora da decidere. Svincolato dallo scorso gennaio, ultima esperienza con l’Atletico Madrid, l’attaccante vuole decidere con calma. Nelle ultime ore il Besiktas ha aumentato l’offerta d’ingaggio a 4 milioni a stagione più bonus, commissioni, eventuali e varie. Diego Costa ci sta pensando, il Besiktas resta un’opzione, gli piacerebbe un’esperienza a Dubai. E sarebbe venuto volentieri in Italia: il Bologna ha detto no, sarebbe stata una soluzione gradita, Cagliari e Genoa ci hanno pensato ma per il momento non hanno ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021)e un futuro ancora da decidere. Svincolato dallo scorso gennaio, ultima esperienza con l’Atletico Madrid, l’attaccante vuole decidere con calma. Nelle ultime ore ilhatod’ingaggio a 4 milioni a stagione più bonus, commissioni, eventuali e varie.ci sta pensando, ilresta un’opzione, gli piacerebbe un’esperienza a. E sarebbe venuto volentieri in Italia: il Bologna ha detto no, sarebbe stata una soluzione gradita, Cagliari e Genoa ci hanno pensato ma per il momento non hanno ...

Advertising

farci_diego : RT @borghi_claudio: Ah beh... Padoan si è astenuto in cda... non hanno limiti, non hanno ritegno non hanno vergogna. Povera Siena. Povera I… - S1plike : RT @acmilan: ?? All eyes on #MilanTorino ??? Diego Fuser, doppio ex rossonero e granata, rivive il suo passato aspettando domani sera Non per… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Diego Calciomercato Sassuolo LIVE: UFFICIALE, Marchizza ceduto all'Empoli 16.42 - ESCLUSIVA CS: Roberto Bucchioni lascia il Sassuolo Under 16 . 15.47 - La SPAL ha riscattato ... 11 LUGLIO 12.02 - Il Sassuolo ha messo gli occhi su Diego Zuppel (2002), attaccante in forza all' ...

Svelati i costumi di Occhio di Falco e Kate Bishop nella serie Hawkeye per Disney+ Lo show Hawkeye è stato introdotto al San Diego Comic Con 2019, nel panel dei Marvel Studios. A ... The Hollywood Reporter svela in esclusiva che Jonathan Igla avrà un ruolo da sceneggiatore e ...

Esclusiva: Diego Costa, spiragli Cagliari. Altrimenti Dubai chiama alfredopedulla.com ESCLUSIVA Sosa: “Nandez, garra da Inter. Satriano senza limiti, è speciale ma…” Se sta bene fisicamente può fare bene: ha 30 anni, è maturo, non è mica finito! Può giocare in più ruoli, può fare il centrocampista centrale così come l'esterno. Nandez è un giocatore già maturo, uno ...

Italia/Argentina per Diego al Maradona: se ne riparlerà nel 2022 la prestigiosa partita per celebrare Diego e i due titoli vinti l'11 luglio (Copa America per l'Albiceleste, Europeo per l'Italia), non si potrà ...

16.42 -CS: Roberto Bucchioni lascia il Sassuolo Under 16 . 15.47 - La SPAL ha riscattato ... 11 LUGLIO 12.02 - Il Sassuolo ha messo gli occhi suZuppel (2002), attaccante in forza all' ...Lo show Hawkeye è stato introdotto al SanComic Con 2019, nel panel dei Marvel Studios. A ... The Hollywood Reporter svela inche Jonathan Igla avrà un ruolo da sceneggiatore e ...Se sta bene fisicamente può fare bene: ha 30 anni, è maturo, non è mica finito! Può giocare in più ruoli, può fare il centrocampista centrale così come l'esterno. Nandez è un giocatore già maturo, uno ...la prestigiosa partita per celebrare Diego e i due titoli vinti l'11 luglio (Copa America per l'Albiceleste, Europeo per l'Italia), non si potrà ...