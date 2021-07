Eros Ramazzotti | vive come un vero scapolo | ecco il suo appartamento super lusso

(Di sabato 31 luglio 2021), dopo la storia con l’ex moglie Marica Pellegrinelli, ha cambiato casa ed è andato are da solo. Avete mai visto la sua dimora? Regna ilsfrenato!-AltraNotizia Non servono grandi presentazioni perperché il suo nome e la sua fama si presentano da sole. Cantautore, poeta musicale, eterno romantico, bello e affascinante. Insomma, un uomo che tutte vorrebbero! Soprattutto per il suo talento innato nella musica: negli anni ha scritto le canzoni più belle di sempre, facendole arrivare ...

Advertising

RadioItalia : La musica italiana fa sentire il suo supporto e sostiene la raccolta fondi per Oristano! #Sardegna - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - SEI UN PENSIERO SPECIALE - radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - Se bastasse una canzone - radioencuentrok : Emitiendo: Sera - Eros Ramazzotti en #RadioEncuentro #LaMejorMusica - radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - L'aurora -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

Sky Tg24

NON PERDERTI ANCHE - >e la rivelazione piccante sulla Hunziker. Chi l'avrebbe mai detto "Ballando con le Stelle", ecco chi arriva NON PERDERTI ANCHE - > Sangiovanni smaschera un suo ...Roberta, invece, dopo alcuni flirt che le sono stati attribuiti, tra cui quello conpoi smentito, oggi è felice accanto a Giulio Fratini.Un ospite internazionale impreziosisce il Black & Tube Festival stasera, venerdì 30 luglio, alle 21 alla tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese, in via Sacco 5: dagli Stati Uniti d’America arri ...Aurora Ramazzotti come molte altre persone è figlia di genitori separati. E proprio questa esperienza le consente, di tanto in tanto, di dare qualche ...