Empoli-Montecatini oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2021 (Di sabato 31 luglio 2021) Empoli-Montecatini sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni sull’orario, sul possibile canale, sull’eventuale diretta streaming. Tutto pronto per questo appuntamento che vedrà i toscani, in difficoltà per quanto riguarda il Covid-19 con alcuni casi in rosa, sfidare una formazione dilettantistica per mettere altri minuti sulle gambe. Calcio d’inizio alle ore 17 di sabato 31 luglio, si giocherà a porte chiuse ma la pagina Facebook del club manderà in onda l’incontro in diretta streaming. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sull’, sul possibile, sull’eventuale. Tutto pronto per questo appuntamento che vedrà i toscani, in difficoltà per quanto riguarda il Covid-19 con alcuni casi in rosa, sfidare una formazione dilettantistica per mettere altri minuti sulle gambe. Calcio d’inizio alle ore 17 di sabato 31 luglio, si giocherà a porte chiuse ma la pagina Facebook del club manderà in onda l’incontro in. SportFace.

Advertising

Nazione_Empoli : Montevarchi ko Tocca al Montecatini E salta pure la tournée - pistoiasport : Valdinievole Montecatini , dopo la Roma altra amichevole di lusso: l'Empoli - sportface2016 : L'#Empoli annuncia un'amichevole contro il Montecatini al posto di quelle inizialmente in programma contro il Monte… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Coronavirus, niente Empoli-Montevarchi. Amichevole col Montecatini #empolifc - mauryzyo : @FaNaTiKo10 No non sono toscano, ci ho vissuto un paio d'anni lì a Fucecchio..in casa di mia cugina.. bellissimo vi… -