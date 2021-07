Empoli, Andreazzoli: «Tabella di marcia ok. Marchizza? Puntiamo su di lui» (Di sabato 31 luglio 2021) Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha commentato l’amichevole vinta per 9-0 contro il Montecatini Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha commentato l’amichevole vinta per 9-0 contro il Montecatini. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club toscano. «Una buona impressione, vale il ragionamento fatto dopo il Pontedera. Sono occasioni per dare minutaggio, per verificare certe situazioni e ne ho verificate diverse. Siamo soddisfatti, poi nessuno si è fatto male che è la cosa più importante. La Tabella di marcia è rispettata, ma solo con quelli che si sono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Aurelio, allenatore dell’, ha commentato l’amichevole vinta per 9-0 contro il Montecatini Aurelio, allenatore dell’, ha commentato l’amichevole vinta per 9-0 contro il Montecatini. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club toscano. «Una buona impressione, vale il ragionamento fatto dopo il Pontedera. Sono occasioni per dare minutaggio, per verificare certe situazioni e ne ho verificate diverse. Siamo soddisfatti, poi nessuno si è fatto male che è la cosa più importante. Ladiè rispettata, ma solo con quelli che si sono ...

