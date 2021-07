Elisabetta Gregoraci, c’è il ritorno di fiamma: fan sono entusiasti (Di sabato 31 luglio 2021) Elisabetta Gregoraci potrebbe ritornare con una sua vecchia fiamma. I fan si chiedono se l’indiscrezione sia vera. ritorno di fiamma nell’aria per la showgirl (Getty Images)Il periodo lavorativo di Elisabetta Gregoraci è finalmente terminato. La donna si sta godendo le ferie a Capri, noto ritrovo per il jet set italiano e internazionale. Proprio nell’isola campana ha incontrato una sua vecchia fiamma, scatenando la curiosità dei suoi fan sui social. Leggi anche-> Gilles Rocca, è finita con Miriam Galanti: adesso c’è un’altra La 41enne ... Leggi su vesuvius (Di sabato 31 luglio 2021)potrebbe ritornare con una sua vecchia. I fan si chiedono se l’indiscrezione sia vera.dinell’aria per la showgirl (Getty Images)Il periodo lavorativo diè finalmente terminato. La donna si sta godendo le ferie a Capri, noto ritrovo per il jet set italiano e internazionale. Proprio nell’isola campana ha incontrato una sua vecchia, scatenando la curiosità dei suoi fan sui social. Leggi anche-> Gilles Rocca, è finita con Miriam Galanti: adesso c’è un’altra La 41enne ...

Advertising

AgodelpagliaioL : Quanta Elisabetta Gregoraci c’è nell’ultima foto di Lady Gaga? I see no difference #HouseOfGucci - vaffanbagno77 : Dio, potevi farmi nascere Elisabetta Gregoraci o almeno bella, sensuale, elegante come lei ?? #eligreg #gregorelli - vesuvianonews : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Capri, in barca col figlio. A pubblicare lo scatto degli ex coniugi felic… - GossipItalia3 : Flavio Briatore, lo scatto con Elisabetta Gregoraci a Capri e i fan sognano: “Tornate insieme” #gossipitalianews - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Capri lei mostra il pranzo sullo yacht - #Elisabetta #Gregoraci #Flavio -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci A Capri Briatore si fa un selfie con la Gregoraci. Fan scatenati: "Ritornate insieme!!" Elisabetta e Flavio, pur essendosi separati nel 2017 (dopo 9 anni di matrimonio), sono rimasti infatti in ottimi rapporti. E per i loro follower questo weekend insieme potrebbe essere l'occasione ...

Elisabetta Gregoraci beccata così con Flavio Briatore, la foto parla da sola: ritorno di fiamma? È bastata una foto pubblicata da Flavio Briatore sul suo profilo di Instagram per riaccendere il gossip su di lui e l'ex moglie Elisabetta Gregoraci . Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti per il bene del figlio Nathan Falco: dal 2017, anno in cui hanno deciso di sciogliere il loro matrimonio, l'...

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, possibile ritorno di fiamma? Vanity Fair Italia Briatore e Gregoraci, ritorno di fiamma? Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoaci a pranzo insieme a Capri. E' l'immagina postata da Briatore su Instagram che ha scatenato il gossip. Ritorno di fiamma tra i due? L’imprenditore piemontese, 71 a ...

Flavio ed Elisabetta sono tornati insieme? Flavio Briatore ha postato su Instagram un selfie in cui appare assieme a Elisabetta Gregoraci e già si parla di ritorno di fiamma ...

e Flavio, pur essendosi separati nel 2017 (dopo 9 anni di matrimonio), sono rimasti infatti in ottimi rapporti. E per i loro follower questo weekend insieme potrebbe essere l'occasione ...È bastata una foto pubblicata da Flavio Briatore sul suo profilo di Instagram per riaccendere il gossip su di lui e l'ex moglie. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti per il bene del figlio Nathan Falco: dal 2017, anno in cui hanno deciso di sciogliere il loro matrimonio, l'...Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoaci a pranzo insieme a Capri. E' l'immagina postata da Briatore su Instagram che ha scatenato il gossip. Ritorno di fiamma tra i due? L’imprenditore piemontese, 71 a ...Flavio Briatore ha postato su Instagram un selfie in cui appare assieme a Elisabetta Gregoraci e già si parla di ritorno di fiamma ...