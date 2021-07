Elezioni Roma, l’idea del candidato Trombetta: il sesterzio come moneta locale, che poi diventa “Operazione souvenir” per i turisti (Di sabato 31 luglio 2021) sesterzio moneta locale per Roma. C’è già un prototipo, con i volti noti della storia della Capitale, da Alberto Sordi alla Sora Lella, passando per Trilussa e Anna Magnani. È la proposta di uno dei candidati a sindaco di Roma. Perché tra i tanti concorrenti, piccoli e piccolissimi per peso elettorale e che stanno spuntando in vista del voto in autunno (tra le ipotesi più accreditate al momento c’è il 3 ottobre), c’è anche quello di un partito sconosciuto, Riconquistare l’Italia, che ha messo in campo Gilberto Trombetta. Quarantaquattro anni, giornalista. Per Trombetta si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021)per. C’è già un prototipo, con i volti noti della storia della Capitale, da Alberto Sordi alla Sora Lella, passando per Trilussa e Anna Magnani. È la proposta di uno dei candidati a sindaco di. Perché tra i tanti concorrenti, piccoli e piccolissimi per peso elettorale e che stanno spuntando in vista del voto in autunno (tra le ipotesi più accreditate al momento c’è il 3 ottobre), c’è anche quello di un partito sconosciuto, Riconquistare l’Italia, che ha messo in campo Gilberto. Quarantaquattro anni, giornalista. Persi ...

