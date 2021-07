(Di sabato 31 luglio 2021) Il prossimo 31 agostosi esibirà all’Arena di Verona per un evento dal vivo insieme ad altri artisti: il Power Hits Estate 2021. Durante la serata verrà eletto ildell’anno e in questi giorni le votazioni sono già aperte. Il prossimo 31 agosto ci sarà Power Hits Estate 2021. L’evento dal vivo organizzato da RTL 102.5 coinvolgerà più di 50 artisti che si esibiranno all’Arena Articolo completo: dal blog SoloDonna

zazoomblog : Elettra Lamborghini: Pistolero candidato a tormentone dell’estate - #Elettra #Lamborghini: #Pistolero - wayvlovebott : @atarvssia è terribile sembra elettra lamborghini - ANDREAESCIT : I leghisti hanno preso il testo di Pistolero di Elettra Lamborghini un po' troppo alla lettera - JavelinR6 : @dummmics Pistolero di Elettra Lamborghini - MazzaliVanna : RT @uncertonicola: Sono al ristorante e c’è un intrattenimento musicale live e subito dopo “La sera dei miracoli” è partita “Pem pem” di El… -

