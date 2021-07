Effetto De Meo sui conti Ritorno all' utile dopo la batosta 2020

(Di sabato 31 luglio 2021) Rapida inversione di tendenza nei risultati di Renault che "aver registrato una perdita storica di oltre 7 miliardi di euro nel" ha riportato in nero idel primo semestre 2021 , ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

... confermando il trend di ripresa evidenziato dopo l'arrivo alla guida dell'azienda di Luca De Meo. ... Determinante, a questo riguardo, l'aumento delle vendite e l'effetto prezzi fortemente positivo che ...

Rapida inversione di tendenza nei risultati di Renault che – dopo aver registrato una perdita storica di oltre 7 miliardi di euro nel 2020 – ha riportato in nero i conti del primo semestre 2021 (utile ...