Ecobonus, dal 2 agosto il via ai nuovi incentivi auto (Di sabato 31 luglio 2021) L'Ecobonus è stato adottato dagli ultimi governi con grande successo. Dal 2 agosto sarà possibile richiedere l'incentivo green per l'acquisto di auto Dal 2 agosto prende il via la nuova tranche di Ecobonus, prevista dall'attuale governo per incentivare l'acquisto di auto ad emissioni sostenibili. A partire da questa data è possibile prenotare l'incentivo sul sito L'articolo proviene da Consumatore.com.

