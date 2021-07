Ecco come sta Gaetano Curreri, leader degli Stadio (Di sabato 31 luglio 2021) Durante il concerto di ieri sera, Gaetano Curreri ha avuto un malore e, a distanza di ore, la band ha rassicurato sulle sue condizioni Momenti di preoccupazione e angoscia per le condizioni di salute di Gaetano Curreri, leader degli Stadio nonché uno dei cantautori italiani che più ci ha fatto cantare ed emozionare. L’artista è ricoverato all’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dopo il malore avuto la scorsa notte mentre concedeva l’ultimo bis del concerto tenutosi a San Benedetto del Tronto. Mentre cantava “Piazza Grande” ha iniziato a barcollare, si è fermato e si è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 31 luglio 2021) Durante il concerto di ieri sera,ha avuto un malore e, a distanza di ore, la band ha rassicurato sulle sue condizioni Momenti di preoccupazione e angoscia per le condizioni di salute dinonché uno dei cantautori italiani che più ci ha fatto cantare ed emozionare. L’artista è ricoverato all’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dopo il malore avuto la scorsa notte mentre concedeva l’ultimo bis del concerto tenutosi a San Benedetto del Tronto. Mentre cantava “Piazza Grande” ha iniziato a barcollare, si è fermato e si è ...

