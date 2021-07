"Ecco chi sono le vostre madri". La vergogna del teologo islamico contro le pallavoliste turche "poco caste" (Di sabato 31 luglio 2021) La nazionale olimpica femminile di volley turca è stata criticata sui social da un teologo islamico turco. Le critiche erano contro le giocatrici "poco caste". Ihsan Senocak, con un milione di follower su Facebook e quasi un altro milione su Twitter e 862 mila su Instagram, è noto per le sue posizioni radicali. Il teologo si era scagliato contro la divisa da gioco tuonando: "Figlie dell'Islam! Siete le sultane della fede, della castità, della moralità e della modestia… non dei campi sportivi. Voi siete figlie di madri che si sono astenute ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) La nazionale olimpica femminile di volley turca è stata criticata sui social da unturco. Le critiche eranole giocatrici "". Ihsan Senocak, con un milione di follower su Facebook e quasi un altro milione su Twitter e 862 mila su Instagram, è noto per le sue posizioni radicali. Ilsi era scagliatola divisa da gioco tuonando: "Figlie dell'Islam! Siete le sultane della fede, della castità, della moralità e della modestia… non dei campi sportivi. Voi siete figlie diche siastenute ...

