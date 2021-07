È una Italbasket da sogno: dopo 17 anni ai quarti di finale delle Olimpiadi. Melli: 'Carattere e sacrificio, così si va avanti' (Di sabato 31 luglio 2021) Battuta la Nigeria 80 - 71 con una grande rimonta nel finale. Fontecchio: 'Questa è una squadra che non molla ... Leggi su today (Di sabato 31 luglio 2021) Battuta la Nigeria 80 - 71 con una grande rimonta nel. Fontecchio: 'Questa è una squadra che non molla ...

