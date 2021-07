È da garantisti avere dubbi sui referendum sulla giustizia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 31 luglio 2021) Quanto segue è realmente accaduto in un ufficio giudiziario italiano, e ha trovato qualche giorno fa epilogo, al momento parziale, in Cassazione. Capodanno 2017. X buca le gomme all’automobile di Y e Y lo denuncia. Si avvia un procedimento penale per il reato di danneggiamento. Dopo appena 4 anni – la complessità del caso spiega la lunghezza dell’indagine – il processo perviene al gip e l’imputato chiede di patteggiare. Il pm esprime parere contrario dicendo che la Procura cui appartiene non lo ha autorizzato a pronunciarsi su istanze di patteggiamento: evoca cioè un dato organizzativo interno al proprio ufficio ma estraneo alla dinamica processuale. Ha il medesimo peso giuridico che se ...