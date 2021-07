Dramma Camboni, squalificato nell'ultima gara perde la medaglia (Di sabato 31 luglio 2021) Sfuma il sogno di una medaglia per Mattia Camboni all'inizio della Medal Race, la regata decisiva dove l'azzurro entrava come terzo nel ranking e con ottime possibilità visto che le condizioni di aria ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 luglio 2021) Sfuma il sogno di unaper Mattiaall'inizio della Medal Race, la regata decisiva dove l'azzurro entrava come terzo nel ranking e con ottime possibilità visto che le condizioni di aria ...

Advertising

Lodamarco1 : RT @Gazzetta_it: Dramma Camboni, squalificato nell’ultima gara perde la medaglia #vela - Veladuepuntozer : Regata Olimpica: dramma sportivo per Mattia Camboni, perso il bronzo per un - farevelanet : Regata Olimpica: dramma sportivo per Mattia Camboni, perso il bronzo per un OCS. Tita-Banti solidi al comando nei N… - Gazzetta_it : Dramma Camboni, squalificato nell’ultima gara perde la medaglia #vela -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Camboni Dramma Camboni, squalificato nell'ultima gara perde la medaglia Sfuma il sogno di una medaglia per Mattia Camboni all'inizio della Medal Race, la regata decisiva dove l'azzurro entrava come terzo nel ranking e con ottime possibilità visto che le condizioni di aria leggera avrebbero messo in attività il ...

Regata Olimpica: dramma sportivo per Mattia Camboni, perso il bronzo per un OCS. Tita - Banti solidi al comando nei Nacra Un dramma sportivo che punisce oltremodo Mattia Camboni, che dopo il decimo posto di Rio conquistato a vent'anni, era sembrato in grado di portarsi a casa una meritata medaglia grazie a una serie di ...

Vela, dramma Camboni: squalificato nell’ultima gara perde la medaglia La Gazzetta dello Sport Sfuma il sogno di una medaglia per Mattiaall'inizio della Medal Race, la regata decisiva dove l'azzurro entrava come terzo nel ranking e con ottime possibilità visto che le condizioni di aria leggera avrebbero messo in attività il ...Unsportivo che punisce oltremodo Mattia, che dopo il decimo posto di Rio conquistato a vent'anni, era sembrato in grado di portarsi a casa una meritata medaglia grazie a una serie di ...