Dramma assurdo, trovato carbonizzato il corpo di uno studente: disposta l’autopsia (Di sabato 31 luglio 2021) Una tragedia di cui ancora non si sa il preciso movente. La famiglia, che lo stava cercando, ha dovuto abbandonare le speranze. Francesco Pantaleo era scomparso da giorni e la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 31 luglio 2021) Una tragedia di cui ancora non si sa il preciso movente. La famiglia, che lo stava cercando, ha dovuto abbandonare le speranze. Francesco Pantaleo era scomparso da giorni e la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

FL1CK3RX : ho creato un dramma assurdo per sto twitt, cazzooo - brunasaracco : Assurdo. Ma il vero dramma/pericolo non è tanto il non essere vaccinati, ma essere negazionisti #NoMask, come quest… - mySpringBTS : persone sono abituate a parlare ma non si può dire nulla di diverso dal loro pensiero che subito si scatena il fini… -