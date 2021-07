Don Patriciello | “De Falco confessi di essere stato il mandante dell’omicidio di Don Diana”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“A Nunzio Defacciamo una richiesta che già facciamo dal ’94: per favore pentiti, confessa per davvero, diildi questo omicidio e chiedi perdono a Dio e al popolo per il tanto male che hai fatto“. Lo ha detto don Maurizio, parroco di Caivano, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000. “Ildi don Peppino– ha proseguito don– èscarcerato in questi giorni. Gli sono stati concessi gli arresti ...