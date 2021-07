Dogman | le location | ecco dove è stato girato il film

(Di sabato 31 luglio 2021), ambientato a Roma anche se le riprese delsono state interamente realizzate in provincia di Caserta., undel 2018 diretto da Matteo Garrone, èpresso Villaggio Coppola, una frazione di Castel Volturno in provincia di Caserta. La principaledella pellicola è considerata un vero e proprio esempio di abusivismo edilizio realizzato su larga scala. La costruzione di Villaggio Coppola è stata iniziata negli anni Sessanta, per mano di due ...

, la storia vera del "canaro" che ha ispirato il film di Matteo Garrone A proposito delladi, Garrone stesso ha dichiarato: " L'idea era proprio quella di trovare un luogo che ...... con il quale ha vinto 2 David di Donatello per il suono di Gomorra e. Il MEFF per tutta la ... Nella stessae sempre in collaborazione con Casa Simoni l'11 Agosto si terrà il concerto ...Ecco dove è stato girato Dogman, ambientato a Roma anche se le riprese del film sono state interamente realizzate in provincia di Caserta. Dogman, un film del 2018 diretto da Matteo Garrone, è stato g ...