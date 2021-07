Dj morta | il marito di Viviana | “C’è chi specula su mia tragedia”

Leggi su italiasera

(Di sabato 31 luglio 2021) “Raggiungere la verità è difficile e faticoso: A qualcuno piace alimentare pettegolezzi. A qualcunore sulla mia. Ho spalle capienti e posso sostenere tutto il fango che vorranno sputarmi addosso. Non mi intimoriscono: ho già perso tutto. Io non mi fermerò mai”. Lo scrive sui social Daniele Mondello, ildiParisi, la deejay di 41 anni trovatanell’agosto di un anno fa con il figlio Gioele di 4 anni, nei boschi di Caronia (Messina). Nei giorni scorsi la Procura di Patti, come anticipato dall’Adnkronos, ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio e omissioni ...