(Di sabato 31 luglio 2021) "Ilè lo strumento migliore che tutti noi abbiamo per aiutare a controllare questa pandemia", ha dichiarato la. Laha annunciato che renderàilper tutti i suoi, compresi quelli che lavorano all'interno dei. La notizia arriva dopo che numerose istituzioni negli Stati Uniti hanno iniziato a richiedere determinate misure per contrastare la diffusione della variante Delta in tutto il paese. Nelle ultime settimane sono sempre di più le società che scelgono di ricorrere a determinate ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Disney: vaccino obbligatorio per i dipendenti dei parchi divertimento - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Anche Disney e Walmart impongono ai dipendenti l'obbligo di vaccino - Agenzia_Italia : Anche Disney e Walmart impongono ai dipendenti l'obbligo di vaccino - barabeke_it : @ritafrediani La vita non è un film della Disney. Se una nave affonda i vecchi sono tra gli ultimi a venire salvati… -

Ultime Notizie dalla rete : Disney vaccino

AGI - Agenzia Italia

Laha annunciato che renderà obbligatorio ilper tutti i suoi dipendenti, compresi quelli che lavorano all'interno dei parchi divertimento. La notizia arriva dopo che numerose istituzioni ...ha dato a tutti i dipendenti e ai salariati a ore non aderenti ai sindacati 60 giorni per ... Google - Alphabet e Netflix avevanoufficializzato la loro scelta a favore dell'obbligo di, ...Walmart e Disney impongono l’obbligo di vaccino ai dipendenti, così come Facebook Google e Netflix, mentre Google ed Amazon sono contro la misura ..."Il vaccino è lo strumento migliore che tutti noi abbiamo per aiutare a controllare questa pandemia", ha dichiarato la Disney. La Disney ha annunciato che renderà obbligatorio il vaccino per tutti i s ...