Diretta Roma - Siviglia 0 - 0 (Di sabato 31 luglio 2021) Roma - Nuova amichevole per la Roma di Josè Mourinho che questo pomeriggio in Portogallo, allo Stadio di Algarve, affronta il Siviglia di Lopetegui che meno di una anno fa aveva battuto i giallorossi ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 luglio 2021)- Nuova amichevole per ladi Josè Mourinho che questo pomeriggio in Portogallo, allo Stadio di Algarve, affronta ildi Lopetegui che meno di una anno fa aveva battuto i giallorossi ...

Advertising

CarloCalenda : Confronto con gli altri candidati Sindaco di Roma al Festival dell’Architettura. @architettiroma ??Segui la diretta… - francescoseghez : 200 in piazza contro il green pass a Roma meritano una diretta? #inondala7 - gualtierieurope : Oggi pomeriggio alla Casa dell'Architettura di Roma mi confronterò pubblicamente con gli altri candidati. Sarà una… - Franc_Pon : @Perla19733917 @yoygiada A Roma, è in diretta su Facebook - SoniaLaVera : RT @gabrillasarti2: Guarda 'In diretta da Roma. Il popolo in piazza contro l'arroganza del potere' su YouTube -