(Di sabato 31 luglio 2021) Brescia - "Così non va, si stanno tagliando fuori dalla vaccinazione migliaia di persone". Sbotta Francesco Catalano , presidente del consiglio di quartiere Centro storico Nord di Brescia che, per il ...

Advertising

Giorno_Brescia : Diecimila irregolari senza vaccino: l'odissea di chi vorrebbe vaccinarsi e non può -

Ultime Notizie dalla rete : Diecimila irregolari

L'HuffPost

Le stime ufficiali parlano di 10milasolo nel Bresciano , che lavorano in ambiti dove è facile che contagiarsi o contagiare, dal mondo della ristorazione alle pulizie fino ai cantieri. ...... la Medina con i cunicoli oscuri, i cornicioni, le piazzetteche paiono palchi con la ... Info: visitmorocco.com/it Lontano: il Perù Achilometri di distanza e a due passi dal cielo. ...Sprovvisti di un codice valido, anche se comunitari con permesso di soggiorno, non riescono a prenotare la dose. Le associazioni: occorre semplificare ...E sferrano un duro attacco alla Regione: "E’ in ritardo, la maggior parte dei clienti non ha avuto la seconda dose" ...