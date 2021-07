Daniela sorella Loretta Goggi, il motivo del suo addio allo spettacolo (Di sabato 31 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Daniela sorella Loretta Goggi che fie ha fatto; scopriamo il motivo dietro il suo addio alla televisione. Questa sera andrà in onda la puntata in replica di A raccontare comincia tu e ospite di Raffaella Carrà ci sarà proprio Loretta Goggi. La donna si è raccontata alla sua collega e amica parlando anche della rivalità Leggi su youmovies (Di sabato 31 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.che fie ha fatto; scopriamo ildietro il suoalla televisione. Questa sera andrà in onda la puntata in replica di A raccontare comincia tu e ospite di Raffaella Carrà ci sarà proprio. La donna si è raccontata alla sua collega e amica parlando anche della rivalità

Advertising

Daniela_chuck : @serperuta siiiiiiiiiiiiiii ci simo mangite 3 episodi in un a sera io e mia sorella ed è tutto dire - Daniela_chuck : sono pronta ma mia sorella ha bisogno di altri 20 minuti ?????? - MorganilRamingo : @Daniela94812860 Buongiorno Daniela,Sorella in Cristo,grazie per le Preghiere,anche io prego per Te,che il Signore,… - Daniela_chuck : @exiledbiatch BASTA PARLARE DI GELATO CHE NE VOGLIO UNO MA MIA SORELLA VIVE IN MEZZO ALLE PECORE DI MERDA - Daniela_chuck : ora c'è un problema, io ho voglia di gelato ma mia sorella vive in campagna ed è a letto per il vaccino quindi sto… -