Dalla Quadarella di bronzo all' Italbasket ai quarti | tutti i risultati della notte

Advertising

AriannaMingardi : RT @rtl1025: ?? Dalla delusione alla gioia, Simona #Quadarella ha vinto la medaglia di #bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di #Tokyo202… - AntonioSolara : RT @Radio1Rai: #Tokyo2020 8^ giornata. Arrivano dal nuoto (#Quadarella) e dalla boxe (con Irma Testa, è la prima in campo femminile) altre… - Radio1Rai : #Tokyo2020 8^ giornata. Arrivano dal nuoto (#Quadarella) e dalla boxe (con Irma Testa, è la prima in campo femminil… - 59Gabriella : RT @rtl1025: ?? Dalla delusione alla gioia, Simona #Quadarella ha vinto la medaglia di #bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di #Tokyo202… - rtl1025 : ?? Dalla delusione alla gioia, Simona #Quadarella ha vinto la medaglia di #bronzo negli 800 stile libero ai Giochi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Quadarella

Italia sempre protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Facciamo il punto dei nostri inviati sui risultati della notte del 31 luglioTokyo 2020, le speranze azzurre di sabato 31 luglio:per il riscatto e Camboni per la ... All'azzurro, fermatopositività al Covid a poche orefinale conquistata insieme ai ...Tokyo (Giappone), 31 lug. (LaPresse) – Bruno Rosetti sale sul podio insieme al ‘suo’ quattro senza. All’azzurro, fermato dalla positività al Covid a poche ore dalla finale conquistata insieme ai compa ...L'Italia continua vincere a Tokyo. Nella nottata italiana, mattinata in Giappone, per la delegazione azzurra sono arrivate infatti altre due medaglie. Due bronzi che hanno visto protagonista ...