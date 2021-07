Dal Cio medaglia di bronzo anche per Rosetti, l’azzurro positivo prima della finale di canottaggio (Di sabato 31 luglio 2021) Il Cio ha deciso: medaglia di bronzo anche a Bruno Rosetti. Il canottiere azzurro era stato escluso dalla finale per essere risultato positivo al Covid la notte prima della gara in cui l’Italia ha conquistato il terzo posto nel 4 senza composto da Matteo Castaldo, Marco Di Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Come riporta il Corriere della Sera, il Comitato olimpico ha quindi accolto la richiesta del presidente del Coni Giovanni Malagò, che si era adoperato per convincere i vertici della manifestazione ad assegnare ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) Il Cio ha deciso:dia Bruno. Il canottiere azzurro era stato escluso dallaper essere risultatoal Covid la nottegara in cui l’Italia ha conquistato il terzo posto nel 4 senza composto da Matteo Castaldo, Marco Di Castaldo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Come riporta il CorriereSera, il Comitato olimpico ha quindi accolto la richiesta del presidente del Coni Giovanni Malagò, che si era adoperato per convincere i verticimanifestazione ad assegnare ...

adelphiedizioni : «Ciò che ci è più vicino ha bisogno di una via tortuosa per arrivare a mostrarsi.» Roberto Calasso, #MemèScianca d… - pierofassino : Grande apprensione per ciò che accade in #Tunisia, già piegata dal #Covid e da una crisi economica gravissima. Non… - Nonnadinano : RT @LaStampa: Il Cio assegna il bronzo anche a Rosetti, il canottiere fermato dal Covid - mariasamsara01 : @PoliticaPerJedi Ho ascoltato tutto l'intervento. Purtroppo questa frase mi è rimasta impressa per il classismo che… - Len_Sonnicott : RT @piersar62: Straordinario Il Pedante: 'Non credo ci sia un modo «giusto» per resistere, agisca ciascuno secondo ciò che sente e che sa,… -