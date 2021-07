Daisy Osakue eguaglia il record italiano nel disco, Olimpiadi Tokyo atletica: il lancio dell’azzurra (Di sabato 31 luglio 2021) Daisy Osakue si è resta protagonista di una prestazione strepitosa alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Durante le qualificazioni del lancio del disco, infatti, l’azzurra ha tirato fuori una sbracciata maestosa e ha spedito l’attrezzo a 63.66 metri, eguagliando così lo storico record italiano che appartiene ad Agnese Maffeis dal 12 giugno 1996. La piemontese si è semplicemente superata, con un perfetto gesto tecnico ha migliorato di quasi due metri il proprio personale (61.69 a Napoli nel 2019) e si è naturalmente qualificata per la finale. La ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021)si è resta protagonista di una prestazione strepitosa alledi2021. Durante le qualificazioni deldel, infatti, l’azzurra ha tirato fuori una sbracciata maestosa e ha spedito l’attrezzo a 63.66 metri,ndo così lo storicoche appartiene ad Agnese Maffeis dal 12 giugno 1996. La piemontese si è semplicemente superata, con un perfetto gesto tecnico ha migliorato di quasi due metri il proprio personale (61.69 a Napoli nel 2019) e si è naturalmente qualificata per la finale. La ...

