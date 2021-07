Daisy Osakue eguaglia il record italiano, fanno bene anche le ostacoliste (Di sabato 31 luglio 2021) Nelle prime gare del secondo giorno del programma di atletica, arrivano ottimi segnali da altre atlete azzurre. A prendersi maggiormente la scena è Daisy Osakue, che nel lancio del disco ha eguagliato il record italiano. Durante la prima parte della giornata di gare, hanno brillato anche le ostacoliste azzurre nei 100 e nei 400 metri. Daisy Osakue: quanto il vale il lancio che eguaglia il record italiano? Nella notte italiana, mattina a Tokyo, Daisy ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 luglio 2021) Nelle prime gare del secondo giorno del programma di atletica, arrivano ottimi segnali da altre atlete azzurre. A prendersi maggiormente la scena è, che nel lancio del disco hato il. Durante la prima parte della giornata di gare, hanno brillatoleazzurre nei 100 e nei 400 metri.: quanto il vale il lancio cheil? Nella notte italiana, mattina a Tokyo,...

