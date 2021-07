Da Milano a Roma, proteste contro il Green pass in molte città italiane: cortei e slogan contro il governo, i virologi e i giornalisti – I video (Di sabato 31 luglio 2021) «Liberi di scegliere». Lo slogan è sempre lo stesso e oggi risuona di nuovo nelle piazze delle principali città italiane dove protestano coloro che sono contro l’imposizione del Green pass che identificano come «dittatura sanitaria». Da nord a sud Italia centinaia di dimostranti hanno sfilato in cortei non autorizzati, protestato contro le forze dell’ordine, insultato il governo Draghi, i virologi, la scienza e i giornalisti, e hanno raccolto firme ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) «Liberi di scegliere». Loè sempre lo stesso e oggi risuona di nuovo nelle piazze delle principalidove protestano coloro che sonol’imposizione delche identificano come «dittatura sanitaria». Da nord a sud Italia centinaia di dimostranti hanno sfilato innon autorizzati, protestatole forze dell’ordine, insultato ilDraghi, i, la scienza e i, e hanno raccolto firme ...

La manifestazione contro il Green Pass a Milano. Al grido di 'libertà, libertà' è iniziata nel tardo pomeriggio in piazza Fontana a Milano la manifestazione contro il Green Pass. Presenti alla protesta circa un migliaio di persone, ... comprese Roma e ...

No green pass, le proteste da Roma e Milano La diretta Corriere TV

