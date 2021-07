Da domenica 1 agosto Italia spaccata in due: temporali e caldo (Di sabato 31 luglio 2021) A partire dalla giornata di domenica 1 agosto l’Italia risulterà spaccata in due: le regioni settentrionali dovranno fare i conti con temporali e grandinate, mentre all’estremo Sud si toccheranno nuovamente picchi di 44°C. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che nel corso della giornata odierna il tempo è destinato a cambiare al Nord al causa dell’arrivo di un vortice temporalesco che riuscirà a fare breccia nell’anticiclone, spazzando inizialmente il Nordovest a suon di temporali e grandinate a partire dal pomeriggio, per poi estendersi nel corso della notte verso le regioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021) A partire dalla giornata dil’risulteràin due: le regioni settentrionali dovranno fare i conti cone grandinate, mentre all’estremo Sud si toccheranno nuovamente picchi di 44°C. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che nel corso della giornata odierna il tempo è destinato a cambiare al Nord al causa dell’arrivo di un vortice temporalesco che riuscirà a fare breccia nell’anticiclone, spazzando inizialmente il Nordovest a suon die grandinate a partire dal pomeriggio, per poi estendersi nel corso della notte verso le regioni ...

