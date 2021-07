Curreri ricoverato per un infarto. Il leader degli Stadio è svenuto durante un concerto. I fan: “Forza Gaetano” (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano Curreri, leader degli Stadio, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Dopo un malore della scorsa notte. Il cantante è svenuto durante il bis del concerto a San Benedetto del Tronto. L’artista bolognese si è improvvisamente accasciato sul palcoscenico, dove si è esibito insieme al Solis String Quartet con “Canzoni da camera”. Curreri, leader degli Stadio, in terapia intensiva I primi soccorsi gli sono arrivati da un medico che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021), èin terapia intensiva all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. Dopo un malore della scorsa notte. Il cantante èil bis dela San Benedetto del Tronto. L’artista bolognese si è improvvisamente accasciato sul palcoscenico, dove si è esibito insieme al Solis String Quartet con “Canzoni da camera”., in terapia intensiva I primi soccorsi gli sono arrivati da un medico che ...

