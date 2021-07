Curreri, malore sul palco: leader degli Stadio in terapia intensiva (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano Curreri, cantante e leader degli Stadio, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Ascoli dopo avere accusato un malore sul palco durante un concerto, nella tappa di San Benedetto del Tronto del tour iniziato il 24 luglio. A darne notizia i compagni di band, il chitarrista Andrea Fornili e il bassista Roberto Drovandi, dal profilo Facebook ufficiale degli Stadio: “Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) Gaetano, cantante e, è ricoverato inall’ospedale di Ascoli dopo avere accusato unsuldurante un concerto, nella tappa di San Benedetto del Tronto del tour iniziato il 24 luglio. A darne notizia i compagni di band, il chitarrista Andrea Fornili e il bassista Roberto Drovandi, dal profilo Facebook ufficiale: “Gaetano ha avuto un, in questo momento è ined è stabile. Domani ...

