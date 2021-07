Covid | ultime news Bollettino | 6 513 nuovi casi e 16 morti | tasso di positività al 2 | 5%

(Di sabato 31 luglio 2021) Processati 264.860 tamponi. In crescita le terapie intensive (+13) e i ricoveri ordinari (+39). Con l'aumento delle ospedalizzazioni, Sardegna, Sicilia e Lazio sono a rischio zona gialla se viene confermato il trend in atto. Sono sedici milioni gli italiani non vaccinati, così come il 15% del personale scolastico. Si valuta intanto la somministrazione di una terza dose per i più fragili

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 6.513 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - MediasetTgcom24 : Tokyo 2020, 21 casi di Covid legati a Giochi nelle ultime 24 ore #Tokyo2020 - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Sono 6.513 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: oggi 6.513 positivi, 16 vittime: (ANSA) - ROMA, 31 LUG - Sono 6.513 i positivi ai test Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Sardegna Sono 330 i casi diaccertati nelle24 ore in Sardegna, dove crescono anche i ricoveri: i pazienti in ospedale sono ora 88 (+8 in tutto rispetto ai ieri), dei quali 13 in terapia ...Continuano dunque a crescere, anche se con numeri ancora ridotti, i posti letto occupati nei repartiitaliani. Nelle24 ore sono 25 le persone entrate in terapia intensiva, con il saldo ...ROMA, 31 LUG - Un tribunale di Berlino ha vietato 13 manifestazioni anti lockdown che erano previste nella capitale per evitare il rischio di diffusione della variante Delta del coronavirus. Decine di ...Sono 777 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, con quattro decessi. Calano i ricoveri sia in ospedale, dove sono 205 i pazienti Covid, sia in terapia intensiva, dove i degenti sono 25. Ecco i dati ...