Covid Toscana | oggi 641 contagi | bollettino 31 luglio

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

Firenze, 31 luglio 2021 - Sono 641 i nuovi positivi alindividuati innelle ultime 24 ore. Il dato appare piuttosto stabile rispetto ai giorni scorsi anche sul fronte del tasso netto di positivi, quello cioè che tiene conto solo delle ...... come previsto dalle normative vigenti del piano- 19 per trascorre una giornata in sicurezza. ITINERARI SULLE STRADE BIANCHE TRA LAZIO, UMBRIA E" di Adio Provvedi (portico) clicca qui ...Sono 641 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore su 8.325 tamponi molecolari e 7.377 tamponi antigenici rapidi fatti, di cui il 4,1 per cento è risultato positi ...I dati nel dettaglio aggiornati alle ore 12 di sabato 31 luglio Sono 641 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore su 15.702 test di cui 8.32 ...