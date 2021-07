Covid Toscana, oggi 641 contagi: bollettino 31 luglio (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 641 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 luglio in Toscana, secondo i dati anticipati su Facebook dal presidente della Regione, Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 641 su 15.702 test di cui 8.325 tamponi molecolari e 7.377 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,08% (9,6% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 4.056.722” rende noto Giani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 641 i nuovida coronavirus31in, secondo i dati anticipati su Facebook dal presidente della Regione, Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 641 su 15.702 test di cui 8.325 tamponi molecolari e 7.377 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,08% (9,6% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 4.056.722” rende noto Giani. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

infoitinterno : Bollettino Covid: oltre 640 casi in Toscana e 17 ricoveri in terapia intensiva. Le anticipazioni del presidente Gia… - infoitinterno : Covid Toscana 31 luglio, 641 nuovi contagi. Ricoveri in crescita - LetiziaFirenze : Covid: oggi in Toscana 641 nuovi contagi e un morto. Crescono i ricoveri - ToscanaInDiretta - corrierefirenze : #Covid #Toscana, il bollettino del 31 luglio: 641 nuovi casi e un decesso - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Covid-19: in Toscana da ieri 13 ricoverati in più negli ospedali della regione. Crescono anche i… -