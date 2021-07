Covid, saturazione terapie intensive e ricoveri: la situazione regione per regione. I DATI (Di sabato 31 luglio 2021) In Italia aumentano i contagi a causa della variante Delta, ma l'occupazione dei posti letto per i pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva e area medica rimane sotto la soglia critica, fissata dai nuovi parametri al 10% e 15%. Agenas rileva che questi due parametri, al momento, sono rispettivamente al 2 e al 3%. La pressione ospedaliera si concentra soprattutto al Sud Leggi su tg24.sky (Di sabato 31 luglio 2021) In Italia aumentano i contagi a causa della variante Delta, ma l'occupazione dei posti letto per i pazientinei reparti di terapia intensiva e area medica rimane sotto la soglia critica, fissata dai nuovi parametri al 10% e 15%. Agenas rileva che questi due parametri, al momento, sono rispettivamente al 2 e al 3%. La pressione ospedaliera si concentra soprattutto al Sud

