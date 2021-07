Covid Puglia, oggi 232 contagi: bollettino 31 luglio (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 232 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 luglio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. Come si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, sono stati registrati 11.703 test per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 232 casi positivi: 60 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 25 nella provincia Bat, 36 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 42 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 232 i nuovida coronavirus31in, secondo i dati dell’ultimo. Nessun nuovo decesso. Come si osserva nelepidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute, sono stati registrati 11.703 test per l’infezione da coronavirus e sono stati rilevati 232 casi positivi: 60 in provincia di Bari, 34 in provincia di Brindisi, 25 nella provincia Bat, 36 in provincia di Fa, 32 in provincia di Lecce, 42 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori ...

