Covid oggi Tokyo, per la prima volta oltre 4mila nuovi contagi (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo supera per la prima volta la soglia dei 4mila contagi giornalieri di coronavirus. Il bollettino delle autorità sanitarie segnala 4.052 nuovi casi positivi nella città che ospita i Giochi olimpici. Il precedente record di contagi a Tokyo si era registrato giovedì con 3.865 contagi. Con l'ultimo dato la media giornaliera su sette giorni arriva a 2.920 casi giornalieri, con un aumento del 117% rispetto alla settimana precedente. Tokyo si trova attualmente in stato d'emergenza, per la quarta volta ...

