Covid oggi Lombardia, 777 contagi e 4 morti: bollettino 31 luglio (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 777 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 31 luglio. Registrati inoltre altri 4 morti. 33.827 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono stati 39.400. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 206, cinque in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverate 25 persone, una in più di ieri. Sono 231 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. Secondo i dati del Ministero della Salute, a Brescia sono 37, a Varese 161, Monza e Brianza 47, a Como 63, a Bergamo 57, a Pavia ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 777 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 31. Registrati inoltre altri 4. 33.827 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono stati 39.400. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 206, cinque in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverate 25 persone, una in più di ieri. Sono 231 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. Secondo i dati del Ministero della Salute, a Brescia sono 37, a Varese 161, Monza e Brianza 47, a Como 63, a Bergamo 57, a Pavia ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi L'ira dei familiari delle vittime del Covid: "Commissione farsa" ...Regioni il 25 gennaio 2020 in merito alle misure da mettere in campo per il contenimento del Covid". Oggi in piazza è sceso anche Giuseppe Marzulli , ex direttore sanitario dell'ospedale di Alzano ...

Covid, in Italia 6.513 nuovi positivi e 16 decessi ROMA - Leggero calo dei nuovi casi Covid in Italia. Secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute i positivi registrati oggi sono 6.513, in calo rispetto ai 6.619 di ieri ma questo a fronte di un numero superiore di tamponi ...

Coronavirus oggi. Iss, 96% efficacia vaccinazione completa contro decesso Il Sole 24 ORE Ibiza, allarme Covid: tasso positività balza al 20%. «Troppi turisti sull'isola» In Spagna si apre un vero e proprio caso Ibiza dove i contagi sono più alti sia della media delle Baleari che di quella nazionale. L'assessore regionale alla ...

Moto Guzzi, GMG e Motoraduno rimandati all'anno prossimo. Per situazione sanitaria eventi posticipati a settembre 2022 MANDELLO DEL LARIO - L'edizione 2021 delle Giornate Mondiali Guzzi e il Motoraduno del Centenario non si terranno, come programmato, dal 6 al 12 settembre a Mandello del Lario a causa ...

