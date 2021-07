Covid oggi Lombardia | 777 contagi e 4 morti | bollettino 31 luglio

(Di sabato 31 luglio 2021) Sono 777 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 31. Registrati inoltre altri 4. 33.827 il totale dei decessi dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono stati 39.400. I ricoverati negli ospedali lombardi sono 206, cinque in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverate 25 persone, una in più di ieri. Sono 231 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. Secondo i dati del Ministero della Salute, a Brescia sono 37, a Varese 161, Monza e Brianza 47, a Como 63, a Bergamo 57, a Pavia ...

Sono 88 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di, 31 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 3.597 tamponi molecolari sono stati rilevati 70 nuovi contagi con una percentuale di positività del 1,95%. Sono inoltre 2.775 i test rapidi. Sono 700 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 luglio in Emilia-Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nel dettaglio, dall'inizio dell'epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 394.328 casi. Coronavirus 2021/07/31 17:50 Emergenza Covid Coronavirus, 6.513 nuovi casi con 264.860 tamponi e 16 morti Indice di positività al 2,45% Coronavirus: 6.619 nuovi positivi.