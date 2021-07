Covid oggi Italia | bollettino Protezione Civile e contagi regioni 31 luglio

(Di sabato 31 luglio 2021) Ildi, sabato 312021, con dati e news della– regione per regione – su, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia e il punto sui vaccini, all’indomani del report dell’Iss, con l’indice Rt a 1,57 e la crescita dell’incidenza, mentre non è da scartare l’ipotesi di un passaggio in zona gialla per alcunea fine agosto. Sono 232 i nuovida coronavirus31 ...

Advertising

borghi_claudio : E anche oggi il Corriere lancia la mistificazione quotidiana per attaccare i contrari al pass. Oggi tocca a Zaia co… - GassmanGassmann : Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - FratellidItalia : Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che quest’oggi manifestano a Bergamo - Quintarelli_A : RT @FratellidItalia: Vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime del Covid che quest’oggi manifestano a Bergamo - zazoomblog : Covid oggi Russia 23.807 nuovi contagi e 793 morti - #Covid #Russia #23.807 #nuovi #contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Nel corso dell'attività sono state riscontrate delle violazioni relative alla mancata applicazione del protocollo per la prevenzione del contagio da- 19 nonché la carenza di materiale ...In totale, alle ore 10 di questa mattina, i casi di positività al- 19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 15835.è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti ...Gli Europei di calcio avrebbero avuto un effetto importante sull’aumento dei casi Covid in Italia, come si evince dalla nuova indagine condotta ...I vescovi pugliesi, sentito il parere dei prefetti delle sei province, restano fermi su quanto già stabilito con la nota del 20 maggio del 2020: niente processioni in tutte le diocesi della regione. U ...