Covid oggi Germania, 2.400 nuovi contagi e 21 morti (Di sabato 31 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Germania 2400 nuovi contagi da Covid-19 e 21 decessi. I nuovi dati diffusi dall’Istituto Robert Koch portano l’incidenza a 16,9 contagi su 100mila abitanti. Una settimana fa i nuovi casi erano 1.919, l’incidenza si attestava a 13,6 contagi su 100mila abitanti e i morti erano 28. Dall’inizio della pandemia vi sono stati 3.769.165 contagi e 91.658 morti in Germania. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore si sono registrati in2400da-19 e 21 decessi. Idati diffusi dall’Istituto Robert Koch portano l’incidenza a 16,9su 100mila abitanti. Una settimana fa icasi erano 1.919, l’incidenza si attestava a 13,6su 100mila abitanti e ierano 28. Dall’inizio della pandemia vi sono stati 3.769.165e 91.658in. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

borghi_claudio : E anche oggi il Corriere lancia la mistificazione quotidiana per attaccare i contrari al pass. Oggi tocca a Zaia co… - GassmanGassmann : Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - SkyTG24 : Covid, salgono ricoveri e terapie intensive occupate. Tasso positività al 2,7%. I DATI - ivic49824555 : RT @magicaGrmente22: @fratotolo2 Questi professionisti non credere abbiano questo atteggiamento esclusivamente oggi per via del covid. Nell… - GianlucaGranie3 : RT @magicaGrmente22: @fratotolo2 Questi professionisti non credere abbiano questo atteggiamento esclusivamente oggi per via del covid. Nell… -