Covid oggi Friuli | 88 contagi e zero morti | bollettino 31 luglio

(Di sabato 31 luglio 2021) Sono 88 i nuovida coronavirus registrati inVenezia Giulia secondo ildi, 31. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 3.597 tamponi molecolari sono stati rilevati 70 nuovicon una percentuale di positività del 1,95%. Sono inoltre 2.775 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 18 casi (0,65%). Dall’analisi dei dati emerge che il 53% dei nuoviriguarda persone con meno di 29 anni. Tre persone sono ricoverate in terapia intensiva (il nuovo paziente è un uomo del 1951, non vaccinato), mentre in ...

...7% dei vaccini globalmente disponibili, adè stata sottoposta a vaccinazione anti -solo l'1,5% della popolazione. Allora il problema si articola intorno ad una semplice domanda: quanto è ...I dati didalla Regione Sono 88 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di, 31 luglio. Non si registrano invece nSono 700 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 luglio in Emilia-Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nel dettaglio, dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 394.328 c ...Coronavirus 2021/07/31 17:50 Dimensione testo Invia ad un amico Emergenza Covid Coronavirus, 6.513 nuovi casi con 264.860 tamponi e 16 morti Indice di positività al 2,45% Coronavirus: 6.619 nuovi posi ...