Covid, news. Bollettino: 6.513 nuovi casi e 16 morti in 24h. Tasso positività al 2.5% (Di sabato 31 luglio 2021) I tamponi effettuati sono 264.860 tamponi. Sedici milioni gli italiani senza nemmeno una dose. La fotografia della campagna vaccinale basata sui numeri vede 422.510 over 80 ancora non vaccinati (il 9,28%); 910.614 gli appartenenti alla fascia 70-79 anni (15,13%). Non è vaccinato il 15% del personale scolastico e 4,6 milioni di over 50 non hanno ancora ricevuto la prima dose. La variante Delta prevalente al 95%, ora circola soprattutto tra i giovani Leggi su tg24.sky (Di sabato 31 luglio 2021) I tamponi effettuati sono 264.860 tamponi. Sedici milioni gli italiani senza nemmeno una dose. La fotografia della campagna vaccinale basata sui numeri vede 422.510 over 80 ancora non vaccinati (il 9,28%); 910.614 gli appartenenti alla fascia 70-79 anni (15,13%). Non è vaccinato il 15% del personale scolastico e 4,6 milioni di over 50 non hanno ancora ricevuto la prima dose. La variante Delta prevalente al 95%, ora circola soprattutto tra i giovani

Advertising

Coninews : Bruno #Rosetti sale sul podio insieme al ‘suo’ quattro senza. Il CIO ha accolto la richiesta del CONI e assegnerà a… - repubblica : Covid, adesso arrivano i no-tamp: “Evitano il tampone per non rovinarsi l’estate” - repubblica : Covid, un virus quasi perfetto. E per questo difficile da sconfiggere - MaurizioFuochi : RT @signori_massimo: Virologo ex collaboratore della fondazione di Bill Gates : la vaccinazione di massa in pandemia è un errore. https:/… - LucaBurnout : RT @tempoweb: Sbarchi a raffica e bomba Covid. Lamorgese nel mirino, 'scattano le denunce' #lampedusa #migranti #covid #31luglio #iltempoqu… -