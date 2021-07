Covid: l'identikit dei nuovi contagiati. Pesano gli Europei (Di sabato 31 luglio 2021) Aumentano i contagi Covid a luglio , soprattutto tra i maschi under - 40 . E verosimilmente anche per effetto degli Europei di calcio. A fotografare la situazione, sul Coronavirus in Italia, è l' ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Aumentano i contagia luglio , soprattutto tra i maschi under - 40 . E verosimilmente anche per effetto deglidi calcio. A fotografare la situazione, sul Coronavirus in Italia, è l' ...

Advertising

trimpa48 : RT @antondepierro: L'identikit di chi,in queste ore,mi sta subissando di insulti per aver espresso un'opinione sacrosanta,è quello del sovr… - cesarebrogi1 : RT @antondepierro: L'identikit di chi,in queste ore,mi sta subissando di insulti per aver espresso un'opinione sacrosanta,è quello del sovr… - antondepierro : RT @antondepierro: L'identikit di chi,in queste ore,mi sta subissando di insulti per aver espresso un'opinione sacrosanta,è quello del sovr… - ilsecoloxix : Tra i cinquanta e i sessanta. Maschio. Non vaccinato oppure in attesa di seconda dose. Questo è l’identikit del ric… - Borsapretporter : Senza saperlo, avrei fatto lo stesso identikit. Uomo, non vaccinato e over 50: ecco l’identikit del paziente rico… -