Covid, le news. Figliuolo: "Quasi 94% del personale sanitario immunizzato". LIVE (Di sabato 31 luglio 2021) Il report settimanale del commissario: non è vaccinato il 15% del personale scolastico e 4,6 milioni di over 50 non hanno ancora ricevuto la prima dose. La variante Delta prevalente al 95%, ora circola soprattutto tra i giovani. Oltre 6.600 nuovi contagi, in aumento i ricoveri. Verso la terza dose di vaccino per immunodepressi e fragili. Green pass: il Viminale annuncia più controlli

