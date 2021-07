Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 31 luglio (Di sabato 31 luglio 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, sabato 31 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia e il punto sui vaccini, all’indomani del report dell’Iss, con l’indice Rt a 1,57 e la crescita dell’incidenza, mentre non è da scartare l’ipotesi di un passaggio in zona gialla per alcune regioni a fine agosto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Ildi oggi, sabato 312021, con dati e news della– regione per regione – su, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia e il punto sui vaccini, all’indomani del report dell’Iss, con l’indice Rt a 1,57 e la crescita dell’incidenza, mentre non è da scartare l’ipotesi di un passaggio in zona gialla per alcunea fine agosto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkyTG24 : L'ultima indagine rapida sulle varianti dell'#Iss ha rivelato in Italia la prevalenza della #varianteDelta al 94,8%… - ItalyinUK : La nuova ordinanza del Ministro della Salute riconosce la validità in Italia del certificato Covid NHS per le attiv… - MediasetTgcom24 : Green pass: dal 6 agosto obbligatorio per i Musei Vaticani #covid - emiliobolles : RT @LaVeritaWeb: Sorgi prova a mettere una pezza all'editoriale in cui affermava che una giunta militare sarebbe l'alternativa possibile al… - Michelamikba1 : @NicolaBellu Italia...ti vaccini x non morire ...morti ragazzi x Covid 0 -